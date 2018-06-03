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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da Uber ve Scotty denetimi: Sürücü ve yolculara toplamda 96 bin lira ceza

 

İstanbul’daki Uber ve Scotty uygulamasına yönelik denetimlerde toplamda 96 bin lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’daki bazı noktalarda denetim yaptı.

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Denetim noktalarından biri de Kadıköy’deki Bağdat caddesiydi. Burada Uber aracı ve Scotty motorsikleti olduğundan şüphelenilen araçlar durdurularak kontrol yapıldı.

Denetimlerde 26 araç ve üç motosiklet sürücüsüne ‘ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak’ suçundan toplamda 87 bin 174 lira ceza kesildi.

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Ayrıca, 29 yolcuya ise ‘ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak’ gerekçesiyle toplam 9 bin 686 lira para cezası yazıldı.

Uber tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Uber, muber diye bir şey çıkmış, o iş bitti artık, öyle bir şey yok” demişti. Denetimin bu sözlerin ardından sıklaştırılması dikkat çekti.

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