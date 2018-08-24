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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da Uber ve Scotty denetimi: Polis telefondan uygulamayı kontrol etti

 

İstanbul’da Uber ve Scotty denetimi yapıldı. Sürücülere para cezaları kesilirken polis cep telefonlarında yüklü olan uygulamaları da kontrol etti.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, bugün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş’taki Nispetiye caddesinde denetim yaptı.

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Denetimde Uber aracı ya da Scotty motosikleti olabileceğinde şüphelenilen araçlar durdurularak kontrol edildi.

Uber’e ruhsat sorusu

Uber aracı olduğu anlaşılan araçların sürücülerine cezai işlem uygulandı.

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Belgeleri kontrol eden ekipler ‘ilgili belediyeden izin ruhsatı almaksızın belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yol taşımak’ suçundan ilk kez yakalanan sürücülere 3 bin 6 lira ceza, birkaç kez yakalanan sürücülere ise 5 bin 10 lira ceza kesti.

Cezalarla Uber ilgileniyor

Ceza yazılan Uber sürücüsü Süleyman Yılmaz şunları söyledi: “Uber hizmeti veriyorum. İkinci sefer yakalandım. Yaklaşık 5 bin lira ceza uygulandı. Üç aydır bu işi yapıyorum. Uber’in mahkeme süreci devam ediyor. Şu an için bize ‘Çalışın’ diyorlar biz de çalışıyoruz. Ceza yersek de Uber’e gönderiyoruz onlar ilgileniyorlar. Uber’in yasallaşmasını istiyoruz. Bizden fazla yolcular Uber’in yasallaşmasını istiyor. Uber’e karşı yoğun bir talep var. Hiç boş durmuyoruz. İşler çok güzel.”

Scotty’ye de denetim

Öte yandan ekipler motosiklet taşımacığı olan Scotty’e yönelik de uygulama yaptı. Ekipler şüphelendikleri motosikletleri durdurarak sürücülerin cep telefonlarında Scotty uygulaması olup olmadığını kontrol etti. Yapılan uygulamalarda beş araca yaklaşık 25 bin lira idari para cezası verildi.

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