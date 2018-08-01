İstanbul’da ‘turizm magandaları’na denetim: 2 bin 638 kişiye ceza kesildi

İstanbul’da yılın ilk altı ayında hanutçuluk, zorlayarak satış yapma gibi turistleri sıkıntıya sokan faaliyetlerde bulunan 2 bin 638 kişiye, 2 milyan 55 bin 503 lira ceza kesti.

İstanbul Valiliği, İstanul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde 15 kurumun katılımıyla turizm sektöründeki kaçak acenta, barlar, gece kulüpleri ve turistlere yönelik faaliyet yürüten mekanları mercek altına aldı.

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Özellikle yasalara aykırı turist transfer faaliyetleri yapanlar, hanutçular, turistleri satış için zorlayan seyyar satıcılar, dilenciler ve yüksek hesap çıkaran mekanlar sıkı denetlendi.

AA’nın haberine göre, 2018 yılının ilk altı ayındaki denetimlerde araç ve acenta sahibi ile hanutçuluk yapan, turistlere yüksek hesap uygulamasında bulunan 2 bin 638 kişiye 2 milyon 55 bin 503 lira ceza kesildi. 2017 yılının tamamında ise ceza miktarı 2 milyon 925 bin 979 lira olmuştu.

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Günlük kiralık evlere de denetim

39 ilçenin Kaymakamlık ve belediyeleriyle birlikte oluşturulan denetim komisyonları vasıtasıyla, günübirlik kiralanan evler de sıkı denetime tabi tutuldu.

Gelen şikayetler, internet siteleri üzerinden yapılan taramalar ve bildirilen ihbarlar neticesinde gayri resmi günübirlik kiralanan evlerle ilgili yasal işlem yapıldı.

Yılın ilk 6 ayında denetlenen 13 bin 10 günübirlik kiralık evle ilgili toplam 18 milyon 648 bin 818 lira idari para cezası uygulandı.