İstanbul’da tüm toplu ulaşım seferleri azaltılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), işe gidiş/geliş saatleri dışında tüm toplu ulaşım seferlerini azaltacak. Taksi ve minibüsleri dezenfekte etmek için 100 istasyon kurulacak. İBB ayrıca hasta nakli için, ‘corona’ya karşı özel donatılmış 35 ambulans hazırladı.

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Kurmaylarıyla telekonferans yöntemiyle toplantı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi: “Aralarında taksi-taksi dolmuş ve minibüslerin de olduğu 25 binden fazla aracı dezenfekte etmek için 100 adet dezenfekte istasyonu kurulacak. Gece sektöründe çalışan emekçilerin yaşamanı kolaylaştırmak için getirilen hafta sonları 7/24 seyahat uygulaması geçici olarak durdurulacak. İşe gidiş ve dönüş saatleri dışında tüm toplu taşıma hizmetlerinde, insan sağlığını etkilemeyecek boyutta azaltmaya gidilecek. İBB’nin 35 adet ambulansı, koronavirüse karşı özel olarak donatıldı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerinde son derece güvenli 35 ambulansımız halkımız hizmetinde olacak.”