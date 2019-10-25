İstanbul’da tren yolunun geçtiği köprüye çarpan TIR devrildi: Bir yaralı

İstanbul’un ilçesi Bakırköy’de sahil yolunda ilerleyen tekstil malzemesi yüklü TIR, tren yolunun geçtiği dört metre yükseklikteki köprüye çarptı, TIR’ın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yeşilköy Mahallesi’nde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. 34 SBC 42 plakalı TIR’ı kullanan Rahmi Yılmaz sahil yolundan Yeşilköy istikametine doğru giderken henüz bilinmeyen bir nedenle Eski Havaalanı Caddesi üzerinde bulunan ve tren yolunun geçtiği dört metre yüksekliğindeki köprüye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tekstil malzemesi yüklü olan TIR yola devrilirken sürücü yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.
Devrilen TIR ise vinç yardımıyla yaklaşık üç saatlik bir çalışmayla kaldırıldı.