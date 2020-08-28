İstanbul’da tramvay otobüse çarptı: İki kişi hafif yaralandı

İstanbul’da, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Kabataş’da dönüş yapan halk otobüsüne çarptı. Otobüsteki iki yolcu hafif yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edilirken, otobüste ve tramvayda hasar oluştu.

Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanıldı: “T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır.”

Metro İstanbul, daha sonra, aksadığını duyurduğu tramvay seferlerinin normale döndüğünü duyurdu.