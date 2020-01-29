İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı

İstanbul’da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oluyor. Trafik yoğunluğu saat 18:50’de yüzde 83’e ulaştı. D-100 Karayolu’nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Fotoğraf: DHA

D-100 karayolu ile TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk Anadolu yakasında Maltepe D-100’de etkili olurken, D-100 karayolunun Okmeydanı ve Çağlayan mevkiilerinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı ambulansların trafikte kaldıkları gözlendi. Öte yandan trafikten kaçmak isteyenler metrobüse yöneldi. Okmeydanı Perpa metrobüs durağında da kısa süreli yoğunluk oluştu.