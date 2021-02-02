İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 47 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, dün kentte ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, belirlenen adreslere baskın düzenledi.

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Baskınlarda 47 şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 618 gram marihuana, 381 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, dört uyarıcı hap, tabanca, üç cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 590 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan yedi şüphelinin de olduğu öğrenildi.