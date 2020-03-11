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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da toptancılarda ‘corona’ nedeniyle kolonya sıkıntısı

İstanbul’da da çok sayıda kişi, Türkiye’de ilk yeni tip corona virüsü vakasının tespit edilmesinden sonra kolonya almak için kolonya satan işyerlerine akın etti. Bayrampaşa’daki toptancı çarşısında birkaç dükkan dışında kolonyaların tükendiği ifade edilirken, toptancılar bayilere sipariş verdi ancak kolonyaların ne zaman geleceği bilinmiyor.

Fotoğraf: DHA

Satış fiyatlarında ise bir gün içinde büyük bir artış görüldüğü belirtiliyor.  Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya, “Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik” dedi.

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‘Bir iki parça zor bulduk’

Arnavutköy’de marketi bulunan ve kolonya almak için Bayrampaşa’daki toptancılar çarşısına gelen Hacı İlanlı şunları söyledi: “Bir, iki parça zor bulduk. 8-10 liralık bir kolonya 15 lira. Fiyatlar tavan yapmış. Piyasada bulamıyorsun. Bildiğiniz karaborsa olmuş. 4-5 adet buldum. Piyasada yok gibi bir şey.”

Toptancılık yapan Kenan Ersoy ise, “Kolonya satışı şu an da karaborsa. Piyasada kolonya bulunmuyor. Olan da fiyatları yükseltmiş. Bu şekilde. Bizdekiler bitti. Dün 85-90 lira olan kolisi bugün 150 lira. Kolide 48 adet var” diye konuştu.

‘Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik’

Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya da, “Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik. Şu an yeterli ürün bayilerde bile yok. Yaklaşık yüzde 50 artış var” dedi.

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‘Talebi karşılayamıyoruz’

Toptancı Murat Yılmaz ise şunları söyledi: “Sabahtan vardı şu an da kalmadı. Şu saate kadar çoktan tükendi. Talebi karşılayamıyoruz. Hiç satılmayan ikinci tür kolonyalar bile sıfırı çekti bugün. Talebe yetişemiyoruz. Siparişimiz var ama ne zaman gelir belli değil. Talep olduğu için fiyatları ikiye katladı.”

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