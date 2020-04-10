İstanbul’da, toplu ulaşımda en fazla düşüş vapurda: İki seferde 1083’ten 35 yolcuya

İstanbul’da salgın nedeniyle toplu taşıma kullanım oranı yüzde 90’a yakın düştü. En fazla düşüş ise Boğaz’ın simgelerinden vapurlarda gözlendi. Salgından önce ortalama 500-600 kişiyle sefer yapan vapurlarda 15-20 kişi yolculuk ediyor.

Fotoğraf: sehirhatlari.istanbul

En yoğun hatlardan biri Beşiktaş-Kadıköy hattında yolculuk eden DHA ekibi 16:45 vapuruna bindi; yolcu sayısı 12’ydi. Saat 17:15’te Kadıköy’den kalkan Beşiktaş vapurun ise 23 kişi vardı.

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Geçen yıl aynı tarihte 16:45 vapurunda 530, 17:15 vapurunda ise 553 yolcu taşınmıştı. Yani geçen yıl toplam bin 83 yolcu taşıyan iki vapur sadece toplam 35 yolcuyla sefer yaptı. Yolcu sayısı yüzde 97 oranında düştü.

20 yaş altı ve 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı, çok sayıda iş yerinin kapanması, toplu taşıma araçlarına belirli sayıda yolcu alınması ve ‘Evde kal’ çağrıları kullanımın düşmesinde etken oldu.

Geçen yıl 15 Mart’ta 22 bin 582 kişinin kullandığı vapurlara önlemlerin uygulamaya konulduğu ilk günüde, 15 Mart’ta 5 bin 607 kişi bindi.

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15 Mart’tan 7 Nisan’a kadar geçen sürede ise vapurla yolculuk yapanların sayısı 38 bin 345 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 438 bin 256 kişi olmuştu.



