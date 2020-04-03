İstanbul’da toplu taşımaya maskesiz binilemeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 Nisan’dan itibaren toplu taşımaya maske takmayan kimsenin alınmayacağını açıkladı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter’daki paylaşımında şunları kaydetti: “Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır.”
İBB’nin açıklaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın toplu çalışılan alanlarda, pazar yerlerinde ve marketlerde maske takmanın zorunlu hale geldiğini duyurmasının ardından geldi. Uygulama bu gece 00:00’da başlayacak.