İstanbul’da toplu taşımaya Covid-19 düzenlemesi

İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni toplu taşıma kurallarını duyurdu.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesiyle gece yarısından itibaren minibüslerde ayakta yolcu taşınması yasaklanırken, metrobüs ve metro gibi ulaşım araçlarında inisiyatif illere bırakılmıştı.

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Meclisin açıkladığı yeni karara göre minibüs-midibüs ya da koltukları kaldırılmayan otobüsler gibi fiziki mesafe kuralının uygulamayacağı toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu taşınamayacak.

Ayrıca, metro ve tramvaylarda koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek. Metrobüslerde ise üçte birine kadar ayakta yolcu alınabilecek.