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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da toplu taşımada yolcu sayısı yüzde 64 azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma kullananların sayısının bir haftada yüzde 64 azaldığını açıkladı.

Fotoğraf: Twitter/@KDenizBozkurt

Tüm dünyayı etkisi alan virüs nedeniyle Türkiye’de dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 670 kişide hastalık tespit edilmişti. Hükümet, AVM’ler ve lokantalar haricinde insanların toplu halde bulunacağı alanları kapatırken, gerekmedikçe dışarıya çıkılmamasını istemişti.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun’un Twitter’dan paylaştığı verilere göre 6 Mart Cuma günü 7 milyon 387 bin 197 kişi toplu taşımayı kullandı.

Bu sayı, 13 Mart’a gelindiğinde yüzde 16’lık düşüşle 6 milyon 188 bin 972’e düştü. Uzmanların uyarıları ve vaka sayısının da artmasıyla 20 Mart’ta toplu taşımayı yalnızca 2 milyon 214 bin 832 kişi kullandı.

Ayrıca, 1 Mart’tan 20 Mart’a kadar olan sürede de toplu taşıma kullanımının büyük oranda düştüğü görüldü.

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