İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine zam

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Tam bilet 2.30’dan 2.60 liraya, öğrenci bileti ise 1.15 liradan 1.25 liraya yükseldi.

1 Temmuz 2017 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 2,60 lira, öğrenci bileti 1,25 lira, indirimli bilet ise 1,85 lira oldu.

Tam aylık mavi kart ücreti 185 liradan 205 liraya, indirimli aylık mavi kart 110 liradan 125 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücreti de 80 liradan 85 liraya yükseldi.

Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri de yeniden düzenlendi:

Jeton: 5 lira

Tek geçişlik bilet: 5 lira

İki geçişlik bilet: 8 lira

Üç geçişlik bilet: 11 lira

Beş geçişlik: 17 lira

On geçişlik: 32 lira