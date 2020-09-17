İstanbul’da toplu taşıma otobüsleri İETT’ye bağlandı

İstanbul’daki tüm toplu taşıma otobüsleri İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel’e (İETT) bağlandı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi toplantısında şehirdeki tüm otobüslerin İETT’ye bağlanması oy birliğiyle kabul edildi.

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‘Metro hatlarına göre sefer’

Böylece otobüsler artık tek renk olacak ve seferler metro hatlarına göre şekillendirilecek.

Bu uygulamayla toplu taşımadaki şikayetlerin azalması beklenirken, tüm otobüslerin gelirleri İETT ve İBB tarafından garanti altına alınacak.

‘Net mesai, sosyal hak’

İBB CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, yeni uygulama hakkında şu bilgileri paylaştı: “Özel Halk Otobüsü Ulaşım A.Ş., İstanbul Otobüs A.Ş., İETT tek çatı altında birleşiyor. Bu sistemle artık İstanbul’daki bütün otobüsler, tek renk olacak ve İETT çatısı altında birleşecek. Seferler, metro hatlarına uygun şekillendirilebilecek, böylece İETT ciddi bir mali yükten kurtulmuş olacak. Özel Halk Otobüsü şoförlerimiz için de yeni bir dönem başlıyor. Tek tip kıyafet olacak, mesai saatleri netleşmiş olacak, sosyal hakları daha da zenginleşecek. İstanbul halkının toplu taşımadaki şikayetleri, oldukça azalacak ve en önemli noktası İETT, İstanbul’un daha çok yerine sefer düzenleyecek. Bununla ilgili daha yararlı bir madde de şu, pandemi sürecinde bir belirsizliğe giden toplu taşıma ve özellikle de özel halk otobüslerimizin gelirleri, İETT ve İBB tarafından bir garantör haline alınacak. Her ay gelir ve giderleri belli olacak. Süspansiyon ödemeleri artık kalkacak ve bütün otobüslerimizin her ay ne kazanacağı belli olacak.”

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‘Kemal Sunal’ın adı verilecek’

Öte yandan, Kemal Sunal’ın adının, ‘Kapıcılar Kralı’ ve ‘Çöpçüler Kralı’ filmlerinin çekildiği Beyoğlu’nun Cihangir ile Pürtelaş Hasan Efendi mahallerinde bulunan Güneşli sokağa verilmesi de oy birliği ile kabul edildi.

Sokağın adı Beyoğlu Belediyesi tarafından ‘Kemal Sunal’ olarak değiştirilecek.