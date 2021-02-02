İstanbul’da toplantı ve gösteriler için 21 alan belirlendi

İstanbul valiliği, kentte gösteri yapılabilecek 21 alanı açıkladı.

Bakırköy’deki cumartesi pazarı. (Fotoğraf: DHA)

Valiliğin yazılı açıklamasında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, temel hak ve özgürlüklerden olduğu, Anayasa ve yasalarla güvenceye alındığı belirtildi.

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Açıklamada, ilgili maddelere atıf yapılarak, 16 ilçede 21 alan belirlendi. Belirlenen alanların arasında Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş gibi merkezi ilçeler yer almadı.

Gösteri izni verilen alanlar şöyle:

1. Hadımköy Cumartesi Pazar Alanı (Arnavutköy)

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2. Atatürk Parkı (Arnavutköy)

3. İDO iskelesi otoparkı (Avcılar)

4. Cumartesi Pazar Alanı (Bakırköy)

5. Beykoz Çayır Alanı

6. Cumhuriyet Caddesi etkinlik alanı (Beylikdüzü)

7. Cumhuriyet Meydanı (Çatalca)

8. Yenikapı Sahil Alanı

9. Yeni Salı Pazarı Alanı (Kadıköy)

10. Kartal Meydan

11. Neyzen Tevfik Alanı (Kartal)

12. Maltepe Sahil Alanı

13. Cumartesi Pazar Alanı (Pendik)

14. Sarıgazi Stadyum önü (Sancaktepe)

15. Samandıra Kültür Merkezi önü (Sancaktepe)

16. Atatürk Meydanı (Silivri)

17. Uğur Mumcu Meydanı (Silivri)

18. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı (Sultangazi)

19. Cebeci otobüs son durakları alanı (Sultangazi)

20. Şile Kent Meydanı Alanı

21. Tuzla Sahil Tören Alanı