İstanbul’da toplam gözaltı sayısı 66’ya yükseldi

1 Mayıs kutlaması için yasaklanan Taksim’de yoğun güvenlik önlemi var. Meydana çıkmak isteyenler gözaltına alındı.

Meydana çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılırken meydandaki anıtın çevresine de polis bariyerleri yerleştirildi. Çok sayıda polisin konuşlandırıldığı meydana gazeteciler alınmadı. Bölgede otellerine gitmek isteyen turistler de bavullarıyla yollara düştü.

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İstiklal Caddesi de kapalı olduğundan herhangi bir yaya hareketliliği yok. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapıldı.

Gözaltılara devam

Sıraselviler Caddesi’nden Taksim Meydan’a slogan atarak yürüyen biri kadın dört kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ‘Yaşasın 1 Mayıs’ yazılı pankart taşıyordu.

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Abluka altına alınan İstanbul Taksim Meydanı’na girmeye çalışan Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi 4 genç gözaltına alındı. #1Mayıs pic.twitter.com/gfrEAYY4ea — Şark Postası (@sark_postasi) 1 Mayıs 2018

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre saat 15.25 itibariyle gözaltı sayısı 66 oldu.

Bu kişilerden 56’sı Beşiktaş’ta, altısı Maltepe’de ikisi Beyoğlu’nda, ikisi de Şişli’de gözaltına alındı.

Maltepe’de gözaltına alınan altı kişiye ‘görevli memura mukavemet’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

DİSK’e bağlı iki sendika Taksim’de

Saraçhane’de toplanan DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Nakliyat-İş’e bağlı bir grup, valiliğin izniyle meydana giderek çelenk bıraktı.

Dört sendika Taksim’e çıktı

Taksim Meydanı’na bazı sendikaların çıkarak anıta çelenk bırakmalarına izin verildi.

Hak-İş üyeleri, Gümüşsuyu Caddesi’nden meydana yürüdü. Grup üyeleri Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. İstiklal Marşı okuyup saygı duruşununda bulunan grup, açıklamanın ardından ayrıldı.

Hak-İş’in ardından Sağlık Hizmetleri Sendikası da aynı caddeden yürüyüşe geçti. Sendika üyeleri, ilk olarak Kazancı yokuşuna karanfil bıraktı. Grup daha sonra da Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Türk-İş üyesi bir grup da aynı güzergahtan meydana çıktı.

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Sen) üyeleri de işçi haklarına dikkat çekmek için ayakları çıplak olarak meydana gitti.

Fatih’in Saraçhane semtinde de Taksim’e gitmeleri engellenen DİSK’e bağlı Nakliyat-İş ve Birleşik Metal-İş, Saraçhane Parkı’nda toplandı.

Taksim Mücadele ile kazanıldı. Mücadelenin Değerini bilmeyenler bugün Maltepedeler. Taksim 1 Mayıs Alanıdır pic.twitter.com/H2AG1vRVua — Nakliyat-İş (@Nakliyatsendika) May 1, 2018

İlk müdahale HKP’lilere

İstanbul’da ilk gözaltı haberi Beşiktaş’tan geldi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi 15 kişi, bayraklarıyla Taksim’e yürümek istedi. Polisin müdahalesi sonucu 15 kişi gözaltına alındı.

HKP üyesi 20 kişilik başka bir grup da Taksim’e gitmek istedi. Yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti, 20 kişi daha gözaltına alındı.