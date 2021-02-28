İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Roma dönemine ait mozaik yer döşemesi bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Her hafta Sağlık Bakanlığı, şehir bazında son yedi günde 100 binde görülen vaka sayısını açıklayacak. Böylece düşükten çok yükseğe kadar dört basamakta ayrılmış risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenmiş olacak. Buna göre o şehrin valisi ve hıfzıssıhha kurulu, okulları açma ya da kapatma kararı alabilecek” dedi.