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İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı önlendi

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Türkiye’ye yasadışı yollarla sokulan tarihi mozaiği satmak isteyen iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Kadın yüzü motifli mozaik, İstanbul Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Jandarma, M.K. ve H.A.B.’nin Sarıyer’de tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bir eseri satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı. Ekipler şüphelileri takibe aldı.

Zekeriyaköy Mahallesi’nde durdurulan aracın bagajında henüz değer biçilemeyen, üzerinde kadın motifi bulunan mozaik ele geçirildi.

M.K. ve H.A.B. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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