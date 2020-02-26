İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 bin yıllık sikkeler ele geçirildi

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik altı ilçede yapılan 11 operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık sikkelerin de aralarında olduğu 3 bin 718 tarihi eser ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Ocak-25 Şubat tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda 3 bin 451 sikke, 267 obje bulundu.

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Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserlerin yurtdışına çıkartılmadan yakalandığı, birçoğunun Osmanlı dönemine ait olduğu belirtildi.

Eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne teslim edilecek.