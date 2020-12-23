İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretine zam

İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlendi.
Yılın son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.
Minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. Kısa mesafenin 2 lira 50 kuruştan 2 lira 75 kuruşa, uzun mesafenin de 3 lira 70 kuruştan 4 liraya çıkarılması teklif edildi. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.