Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretine zam

İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde düzenlendi.

Reklam

Yılın son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.

Minibüs, taksi ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. Kısa mesafenin 2 lira 50 kuruştan 2 lira 75 kuruşa, uzun mesafenin de 3 lira 70 kuruştan 4 liraya çıkarılması teklif edildi. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

SON HABERLER

Kaftancıoğlu’ndan Türkeş ziyaretine: Acılarda ortaklaşacak her siyaseti yaparım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP heyetinin Maraş katliamının yıldönümünde yaptığı Seval Türkeş ziyaretini savundu. Alparslan Türkeş’in, kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu’na öldürülmesinden iki gün önce “Vatan haini” dediğini söyleyen Kaftancıoğlu “Ben siyaseti, bir daha kimse acıları yaşamasın diye yapıyorum. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum” dedi.

Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.