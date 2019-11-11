İstanbul’da suya 1 Aralık’ta yüzde 20 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 2020 bütçesini hazırlandı; 1 Aralık’tan itibaren suya yüzde 20 zam yapılacak.

Yeni bütçe ve düzenlemeler kapsamında, 0-15 metreküpe kadar olan kullanımlar için uygulanan 4 liralık metreküp fiyatı, 1 Aralık’tan itibaren 4 lira 80 kuruş olacak. 11-20 metreküpe kadar olan kullanımlarda 6 lira olan tarife ise 7 lira 20 kuruş olacak.

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İş yerleri için uygulanan 10 lira 74 kuruşluk tarife de 1 Aralık’tan itibaren 12 lira 89 kuruş olarak uygulanacak. Köylerdeki iş yerleri için uygulanan 2 lira 68 kuruşluk metreküp fiyatı ise 3 lira 22 kuruşa çıkarılacak. Köylerdeki konutlarda uygulanan metreküp birim fiyat, 1 liradan 1 lira 20 kuruşa yükseltilecek.

Bütçesi azaltıldı

İSKİ’nin 2020 yılı bütçesi, 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olarak hesaplandı. 2019 yılında İSKİ’nin bütçesi 8 milyar 501 milyon 502 bin lira olarak belirlenmişti. Böylece geçen seneye göre bütçe 725 milyon 46 bin lira daha düşük oluşturuldu.

İSKİ’nin 2020 yılı bütçe gelirlerinin 6 milyar 904 milyon 658 bin liralık kısmı teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden; 825 milyon 20 bin lirası ise kişi ve kurumlardan alınan paylardan oluşacak.

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Mayıs ayında yüzde 40 indirim yapılmıştı

Yüksek Seçim Kurulu’nun, 31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul için yeniden yapılmasına karar vermesiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. Bu süreçte AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın seçim vaadi olan su fiyatlarında indirim sözü, İBB Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu imzasıyla teklif haline getirilmişti.

İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçen teklif İSKİ Genel Kurulu’nda gündeme alınmış suya konutlarda yüzde 46, iş yerlerine ise yüzde 10 indirim yapılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Mayıs ayında suda yüzde 40 oranında indirim çalışması yapılması için İSKİ Genel Müdürlüğü’ne talimat verdiğini söylemişti.