İstanbul’da ‘sürücüsüz metro’lar raylara indirildi

İstanbul’da kullanılacak sürücüsüz metrolardan sekizi dün gece raylara indirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hacıosman-Yenikapı hattında kullanılmak üzere aldığı 68 metro aracının sekizi için Seyrantepe metro istasyon alanında tören düzenledi.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, alınan araçlarla vagon sayısının 160’a ulaşacağını söyledi.

Mevcuttaki 92 vagona ek olarak, aralık ayına kadar 68 vagonun daha hizmete alınacağını, böylece metroda yüzde 30 daha fazla yolcu taşınabileceğini ifade eden Topbaş, yeni vagonun özelliklerinden bahsetti: “Bu vagonların özellikleri var. İnsansız bir sistem olarak çalışacak. Yani sürücüsü yok, sistem tamamen kendi elektronik bir yazılımla depo alanlarında gidebilecek, devreye girebilecek ve sistem çalışacak. Bu araçlarda özellikle yerli üretimi önemsediğimiz için yüzde 42’si yerli olduğunu ifade edebiliriz. Gelecekte bu daha da artacak.”

Vagonların maliyetinin yaklaşık 380 milyon lira olduğu bilgisini veren Topbaş, vagonların fren yaptığı zaman elektrik ürettiğini, diğer fren sistemlerindeki elektrik ihtiyacının buradan beslendiğini kaydetti.

Topbaş, konuşmasının ardından telsizle vagonların raylara indirilme talimatını verdi.