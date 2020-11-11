İstanbul’da su zammı teklifi, gelecek mayısa kadar ertelendi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) suya yüzde 25 zam teklifi, gelecek yılın mayıs ayında görüşülmek üzere ertelendi.

Fotoğraf: Pixabay

AA’nın haberine göre Avrasya Gösteri Merkezi’ndeki İSKİ Genel Kurulu’nda şirketin genel müdürü Raif Mermutlu, İSKİ’nin bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Reklam

Mermutlu, 2021 yılı gelirlerinin 7 milyar 354 milyon 500 bin lira, gider bütçesinin ise 7 milyar 959 milyon 457 bin lira olarak hesaplandığını söyledi.

İSKİ genel müdürü, mevcut tarifeye zam yapılmaması durumunda 1 milyar 851 milyon 920 bin lira bütçe açığı olacağını dile getirdi.

‘Yüzde 37 zam anca durumu kurtarır’

Mermutlu, su fiyatlarına yüzde 25 zam yapılması durumunda bütçe açığının 604 milyon 957 bin liraya düşeceğini, yüzde 25 zammın yanı sıra yüzde 11.76 artışla da bütçenin 128 milyon 257 bin lira artıya geçeceğini kaydetti.

Reklam

Kademeli tarife uygulamasının 2019’da değiştirilmesiyle birinci kademeden yararlananların sayısının arttığını belirten Mermutlu, “Ocak 2021’de birinci kademede birim fiyatını 5.63, ikinci kademe birim fiyatını 8.45 talep ediyoruz. Bakım bedelini almıyoruz, insani kullanım hakkı devam ediyor. Kaldırılan TÜFE uygulamasını da tekrar talep ediyoruz” diye konuştu.

İSKİ müdürü, kayıp kaçak oranının 2019’da yüzde 22.31 olduğunu belirterek, zam talebini şöyle gerekçelendirdi: “İstanbul’un altyapı yatırım ihtiyacının nüfus artışına paralel olarak devam etmesi, eskiyen ve ömrünü yitirmiş ekipman ve tesislerin bakım ve yenilenme ihtiyacı, artan elektrik ve personel giderleri, dövize bağlı olarak artan ithal ekipman ve kimyasal madde giderleri, Melen sistemine ilave konuşacak motopomp maliyeti, 2018 Aralık ayından itibaren su fiyatlarını azalması.”

Kuruldaki oylamada zam kararı Mayıs 2021’de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara geri çekildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İSKİ bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Zamlı tarife nasıldı?

İSKİ’nin bütçe teklifinde gelecek yıl, 15 metreküpe kadar (Konut 1’inci kademe) su kullanımı için uygulanan 4.5 liralık tarifenin yüzde 25 artışla 5.63 liraya çıkarılması istenmişti.

Konut 2’nci kademe (16 metreküp ve üzeri) tüketim için de ücretin 6.76 liradan yüzde 25’lik artışla 8.45 liraya çıkarılması talep edilmişti.

İşyerleri için uygulanan 12.10 liralık tarife ise 15.13 lira olarak belirlenmişti.