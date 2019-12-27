İstanbul’da soygun: 10 dakikada 100 bin liralık saat çalındı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde altı kişi bir işyerini soydu. Güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getiren soyguncular yaklaşık 100 bin liralık saat çaldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, Mehmet Akif mahallesinde sabaha karşı saat 04:00 sıralarında meydana geldi. Beş katlı bir binanın giriş katında saat satışı yapan bir işyerine plakası belirlenemeyen bir araçla maskeli altı kişi gitti

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Güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getiren şüpheliler kilitli olan işyerini kapısını kırarak içeri girdi. Dünyaca ünlü markalara ait saatlerin bulunduğu vitrindeki ürünleri kasalara dolduran şüpheliler aynı araçla uzaklaştı. Güvenlik görevlisinin polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemeler sürüyor.

Şirketin genel müdürü Ahmet İrfan Nalçacı, soygunla ilgili şunları söyledi: “Sabaha karşı 04:00 sıralarında beş-altı kişi anladığım kadarıyla iki-üç tanesi gece bekçimizi ara devriyesinde silah tutmuşlar. Diğerleri de ana kapıyı zorla kırarak mağazaya girip, 10 dakikalık bir soygun yapıp içeriyi soymuşlar. Daha tespit edemedik. Olay yeri inceleme görevini bitirdikten sonra sayım işlemine geçeceğiz. Şu anda bir tahmin yapamıyoruz. Fotoğrafları çekildi, kayıtları yapıldı, kamera kayıtlarına bakıldı. Toplam ben dokuz vitrin saydım kırılıp boşaltılan. Dediğim gibi tespitten sonra rakamlarda belli olacaktır.”