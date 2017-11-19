Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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İstanbul’da sonbahar

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Sonbahara veda etmeye hazırlanan İstanbul’un kuğuları. (Reuters/Ümit Bektaş)

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