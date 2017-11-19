İstanbul’da sonbahar

Fransa’nın başkenti Paris’te müzisyen Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanımız Ahmet Kaya’yı hep çok sevmiştir, hep hayırla yad eder, ara ara fırsatımız olduğunda da bahsi geçer” dedi.