İstanbul’da sonbahar

Sonbahara veda etmeye hazırlanan İstanbul’un kuğuları. (Reuters/Ümit Bektaş)
Yaramazlara biraz batar!
Sonbahara veda etmeye hazırlanan İstanbul’un kuğuları. (Reuters/Ümit Bektaş)
Ankara’da LGBTİ örgütlerinin düzenlemek istediği etkinlikler süresiz yasaklandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istifa ettirdiği Melih Gökçek’in yerine Ankara büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra belediye yönetimini değiştiren Mustafa Tuna, şimdi de Gökçek’in ‘büyük projesi’ni rafa kaldırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, darbe girişiminde oluşan zararın karşılanması için ‘FETÖ’ sanıklarına 34 milyon 559 bin 647 liralık tazminat davası açtı.
AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önceki gün toplanan AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında partili belediye başkanlarının yeniden aday gösterilebilmesi için ‘başarı’ kriterleri belirlendi.
Fransa’nın başkenti Paris’te müzisyen Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanımız Ahmet Kaya’yı hep çok sevmiştir, hep hayırla yad eder, ara ara fırsatımız olduğunda da bahsi geçer” dedi.