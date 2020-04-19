İstanbul’da sokaklar güvercin ve martılara kaldı

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul’da yollar yine boş kaldı.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Yasağın ikinci gününde de İstanbul’da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu’nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti.

Şirinevler’de de metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.

Kadıköy ve Üsküdar sokakları boş kaldı

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Kadıköy Meydanı ve sokakları da boş kaldı.

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Vatandaşların yasağa uymasıyla Kadıköy Meydanı, sahil şeridi ve sokakları sessizliğe büründü. Ayrıca birçok yerde önlem alan polis ekiplerinin uygulama noktaları oluşturarak vatandaşlardan kurum kimlik kartı veya çalışma belgesi istediği görüldü.

Üsküdar’ın da caddeleri ve sokakları boş kalırken, meydanı da güvercinlere ve martılara kaldı.