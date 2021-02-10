İstanbul’da sokak simidine yüzde 25 zam

İstanbul’da sokakta simidinin fiyatı, yüzde 25 zamla 2.5 liraya yükseltildi.

Fotoğraf: DHA

Milliyet’ten Aylin Rana Aydin’e konuşan simit üreticileri, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (İSTESOB) yeni tarife geldiğini ve fiyatların değiştiğini söyledi.

Reklam

İstanbul’da son olarak 5 Ocak 2020’deki zamla 100 gramlık simidin fiyatı 2 liraya yükselmişti.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, bir yılda unda yüzde 50, susamda ise yüzde 20-25’lik fiyat artışı olduğunu belirtti.

Çetin, fırınlarda simidin 2 liraya satıldığını, bunun nedeninin de fırınların, simitçiler gibi simit unu değil ekmeklik un kullanması olduğunu dile getirdi.

Reklam

Boğazkesen Simit Fırını yetkilisi ise Beyoğlu’ndaki fiyatların 2.5 liraya yükseldiğini, fırınların bazılarının fiyatı uyguladığını, bazılarının da daha düşük fiyata sattığını kaydetti.