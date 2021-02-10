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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da sokak simidine yüzde 25 zam

İstanbul’da sokakta simidinin fiyatı, yüzde 25 zamla 2.5 liraya yükseltildi.

Fotoğraf: DHA

Milliyet’ten Aylin Rana Aydin’e konuşan simit üreticileri, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (İSTESOB) yeni tarife geldiğini ve fiyatların değiştiğini söyledi.

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İstanbul’da son olarak 5 Ocak 2020’deki zamla 100 gramlık simidin fiyatı 2 liraya yükselmişti.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, bir yılda unda yüzde 50, susamda ise yüzde 20-25’lik fiyat artışı olduğunu belirtti.

Çetin, fırınlarda simidin 2 liraya satıldığını, bunun nedeninin de fırınların, simitçiler gibi simit unu değil ekmeklik un kullanması olduğunu dile getirdi.

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Boğazkesen Simit Fırını yetkilisi ise Beyoğlu’ndaki fiyatların 2.5 liraya yükseldiğini, fırınların bazılarının fiyatı uyguladığını, bazılarının da daha düşük fiyata sattığını kaydetti.

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