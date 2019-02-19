İstanbul’da sis: Tüm vapur seferleri iptal

İstanbul’da bu sabah yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.
İDO da Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferini durdurdu.
Kentte yer yer görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü tespit edildi.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da bu sabah yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.
İDO da Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferini durdurdu.
Kentte yer yer görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü tespit edildi.
Muğla’da bir madende göçük meydana gelmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Türkiye’nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, ‘Drakula’ olarak adlandırılan ‘turunçgil uzun antenli teke böceğinin’ ardından ‘kahverengi kokarca’ tehlikesi ortaya çıktı. Bölgede ihbar hattı kuruldu.
Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir camide imamlık yapan ve ilk kadın imam olan Türkiye doğumlu Seyran Ateş, yurt dışından gelen fonların Avrupa’daki camilerde ‘radikal İslam’ı beslediği’ni savundu.
Almanya’nın önde gelen yayınlarından Der Spiegel, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasıyla alay etti ve ABD’nin artık özgür dünyanın lideri olmadığını yazdı.
CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, seçildiğinde LGBTİ meclisi kuracaklarını ve birlikte çalışacaklarını söyledi.