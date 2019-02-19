Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da sis: Tüm vapur seferleri iptal

İstanbul’da bu sabah yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.

İDO da Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferini durdurdu.

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Kentte yer yer görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü tespit edildi.

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