İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da Boğaz ve çevresinde görülen yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
Sis nedeniyle Şehir Hatları’nın Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Haliç seferleri iptal edildi.
Yaramazlara biraz batar!
İktidarla Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ haberi nedeniyle hedef tahtasında olan Hürriyet, haberle ilgili bir kasıtları olmadığını belirtip, ‘editöryal hata’ nedeniyle üzgün olduklarını açıkladı.
Mimarlar Odası Diyarbakır şubesi 97 gün süren ‘abluka’ sonrası harabeye dönen Sur için UNESCO’nun sessiz kalmasını eleştirerek, derhal onarım sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.
HDP Ağrı milletvekili Dirayet Taşdemir, 16 Nisan’daki referanduma gönderme yaparak, “Kadınların hayata sahip çıkma umudu ‘Hayır’da çoğalacak” diye konuştu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Suriyelilere vatandaşlık’ ve ‘Rakka operasyonu’ için iki ayrı referandum yapılması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele darbe girişimi gecesi operasyona giden askerlerden yüzbaşı İsmail Yiğit, ‘suikast’a gittikleri iddiasını reddederek emir komuta içinde hareket ettiğini söyledi.