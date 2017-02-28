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Yaramazlara biraz batar!

   
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İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

 

İstanbul’da Boğaz ve çevresinde görülen yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Sis nedeniyle Şehir Hatları’nın Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Haliç seferleri iptal edildi.

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