İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal

İstanbul’da yoğun sis nedeniyle şehir içi vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul Şehir Hatları’ndan yapılan açıklama şöyle:
“Değerli yolcularımız,
Boğaz genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle aşağıdaki hatlarımızda sefer yapılamamaktadır:
– Eminönü – Üsküdar,
– İstinye – Çubuklu Arabalı,
– Boğazdan Geliş / Boğaza Gidiş,
– Anadolukavağı – Üsküdar,
– Rumelikavağı – Eminönü,
– Sarıyer – Rumelikavağı – Anadolukavağı,
– Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş,
– Çengelköy – İstinye,
– Küçüksu – İstinye,
– Üsküdar – Ortaköy”