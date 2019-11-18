Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal

İstanbul’da yoğun sis nedeniyle şehir içi vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları’ndan yapılan açıklama şöyle:

Reklam

“Değerli yolcularımız,

Boğaz genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle aşağıdaki hatlarımızda sefer yapılamamaktadır:

– Eminönü – Üsküdar,
– İstinye – Çubuklu Arabalı,
– Boğazdan Geliş / Boğaza Gidiş,
– Anadolukavağı – Üsküdar,
– Rumelikavağı – Eminönü,
– Sarıyer – Rumelikavağı – Anadolukavağı,
– Küçüksu – Beşiktaş – Kabataş,
– Çengelköy – İstinye,
– Küçüksu – İstinye,
– Üsküdar – Ortaköy”

SON HABERLER

Yeni liderleri ne yapacaksınız, siz varsınız ya!

Neden eşitlikçi ilişki biçimleri, hiyerarşinin olmadığı ortaklaşa idare gibi çok daha insani yollar varken, bizi peşinden sürükleme hevesiyle yanıp tutuşan yeni bir lidere, liderlere ihtiyacımız olsun?

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...