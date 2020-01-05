İstanbul’da simide zam!

İstanbul’da 1 lira 75 kuruşa satılan 100 gramlık simide 25 kuruş zam yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun 11 Ekim 2019’da aldığı zam kararı bugün yürürlüğe girdi. Yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. Buna göre, 100 gramlık simit artık 2 liraya satılacak.

Reklam

Zammı değerlendiren simitçi Veysi Maskan, zammın normal olduğunu belirtti. Maskan, “Ham maddeye gelen zamlardan kaynaklanıyor. Susama, una gelen zamlar etkili oluyor” dedi. Bir başka simitçi Ali Yağcı, işlerin biraz durgunlaştığını söyledi.

Kendisini ‘simit tiryakisi’ olarak tanımlayan bir vatandaş ise şu yorumu yaptı: “Ben simidin tiryakisiyim. Sabah akşam tüketiyorum. 25 kuruş bizim için büyük bir para. Ancak süreç güzel. Allah bayrağımızı dalgalandırsın, ezanımızı susturmasın. Bizim tek isteğimiz bu.”