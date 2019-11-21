İstanbul’da sığınmacı operasyonları: Bir avukat ve bir polise tutuklama

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kamyonete yapılan operasyonda 59 sığınmacı yakalanırken, ‘şok evi’ olarak tabir edilen adreslerde toplamda 271 sığınmacı yakalandı. Yasadışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışanlara yardımcı olan bir polis ve avukat tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Kamyonette 59 sığınmacı

Ekipler, Fatih’te içinde çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyrukluların bir kamyonetle Edirne’den yasadışı yollarla ülke dışına çıkartılacağını tespit etti. Ekipler kamyonete operasyon düzenledi.

Reklam

Operasyonda kamyonetin şoförü E.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, araç içerisinde yakaladıkları Afganistan ve Pakistan uyruklu 59 sığınmacıyı geri gönderme merkezine teslim etti. Gözaltına alınan kamyonet şoförü E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalıştılar

Bir başka operasyon ise İstanbul Havalimanı’nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyrukululara yapıldı.

Sahte pasaportla yurt dışına gitmek isterken yakalanan şüphelilerin ifadelerini alan polis ekipleri sahte pasaportları Fatih’te bir evden temin ettikleri bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen göçmen kaçakçılığı ekipleri, Fatih’teki eve operasyon düzenledi.

Reklam

Operasyonda 174 pasaport, 24 vize, 16 yabancı kimlik, ehliyet ve cep telefonu ele geçirildi. Operasyonun yapıldığı adreste yakalanan Suriye uyruklu şüpheli M.A. gözaltına alındı. Şüpheli M.A.’nın polislere sahte kimlik beyanında bulunduğu da anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Kasım’da adliyeye sevk edilen şüpheli M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir polis ve avukat tutuklandı

Bir diğer operasyon da yine İstanbul Havalimanı’nda yapıldı. Üç Bangladeş uyruklunun kontrollerinde Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Bangladeşlileri Türkiye’ye giriş tarihindeki kameraları inceledi.

Kamera çalışmaları sonucunda, pasaport kontrollerinde Bangladeşlileri para karşılığı yasa dışı yollardan Türkiye’ye soktuğu tespit edilen üç polis memuru ve bir avukat gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.N.Ö. isimli polis memuru ve A.B. isimli avukat çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, iki polis memuru adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.