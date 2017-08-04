İstanbul’da sıcaklık 45 dereceye kadar hissedilecek, ardından sel gelebilir

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Küresel ısınma ve kentleşmenin etkisiyle son günlerde sıcak hava ve peş peşe selleri aynı anda yaşayan İstanbul için 8-9 Ağustos tarihleri için alarm verildi.

Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre İstanbul’da hafta sonundan itibaren sıcaklık 34-35 dereceye çıkacak.

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Bir hafta boyunca güneşli ve az bulutlu seyredecek hava, bugün ve yarın nemin yüzde 94’e ulaşmasıyla daha da bunaltıcı hale gelecek.

Son haftalarda devam eden rüzgarınsa şiddetini azaltarak 22-24 kilometreye kadar düşerek hissedilen sıcakların artmasına neden olacağı bildiriliyor. Böylece hissedilen sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak.

Sıcaklıkların 8-9 Ağustos tarihlerinde 1911-2016 dönemindeki uç noktalarda seyredeceği belirtiliyor. Bu değerlerin 10-11 Ağustos’a kadar sürmesi bekleniyor.

Sel gelebilir

Ancak aşırı sıcaklar peşinden yeni bir sel felaketini de getirebilir.

Habertürk’ün aktardığına göre, Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, “Eskilerin söylemiyle eyyam-ı bahur, ağustosun ilk yarısında İstanbul başta olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alacak” dedi.

Köse şöyle devam etti: “Basra Körfezi üzerinden gelen muson sıcak hava dalgasının etkisiyle yazın en sıcak günlerini yaşayacağız. Sıcak ve kuru çöl rüzgârları hafta sonu İstanbul’daki sıcaklık değerini 37-38 dereceye yükseltecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulacak. Asfalt sıcaklığı 65, beton sıcaklığı ise 60 dereceye ulaşıyor. İstanbul’da hissedilen sıcaklık ile Şanlıurfa’daki sıcaklık değeri aynı seviyeye gelmiş oluyor.”

Sıcaklıkların yüksek oranda buharlaşmaya da neden olacağını belirten Köse, sel uyarısında bulundu: “Nemli ve sıcak havanın soğuk hava katmanıyla karşılaşması durumunda, İstanbul’da 3’üncü sel felaketi yaşanabilir. Sıcak hava dalgasının ardından şiddetli yağış tahmin ediyoruz.”