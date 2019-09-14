İstanbul’da sel riskini ortadan kaldıracak tünel için ilk adım atıldı

İstanbul’un bir çok bölgesinde yaşanan su baskınlarını ortadan kaldıracak Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli’ni açacak makine, törenle yerine indirildi. Törene, katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, makinenin Almanya’da üretildiğini belirterek, “Biz de böyle bir makine üretebilmeliyiz” dedi. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu da, söz konusu tünel ile Vatan Caddesi, Aksaray, Yenikapı, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Merter’de su baskını riskinin ortadan kalkacağını söyledi.

Fotoğraflar: İBB

Ayvalıdere Yağmur Suyu Tüneli için TBM (Tünel Açma Makinesi) indirme törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan, Murat Yazıcı ve Murat Kalkanlı ile İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu katıldı.

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Almanya’da İstanbul’da uygulanacak projeye özel şekilde bir yılda üretilen makine ilgili teknik bilgiler veren İSKİ Genel Müdürü Mermutlu, 4 metre çapında, 7,5 metre uzunluğunda, silindir biçimindeki makineyle ilgili şöyle söyledi: “190 ton ağırlığındaki makinenin delici bölümlerinde, 25 adet kesici elmas uç bulunmakta. İçerisinde bulunan lazerli ölçüm sistemi ile güzergahını bulacak. 500 KW’lık elektrikli motor gücüyle yol alacak ve ayda 300 metre ilerleyecek. Makine, yerin 50-60 metre altından, ikamet birimlerine zarar vermemesi için, genel olarak yol güzergahlarını takip ederek ilerleyecek.”

Tünelin 18 ayda tamamlanmasını ön gördüklerini kaydeden Mermutlu, proje maliyetinin 80 milyon TL olduğunu belirterek, Eyüpsultan ve Esenler ilçeleri arasında inşa edilecek olan tünelin, 4 bin 674 metre uzunluğunda, 4 metre çapında olacağını söyledi. Mermutlu, tünelin İstanbul’a getireceği yararları da şöyle sıraladı: “Ayvalıdere ile Haliç arasında bağlantı tüneli olarak inşa edilecek proje tamamlandıktan sonra, aşırı yağış dönemlerinde zaman zaman yaşanan taşkınlarla su altında kalan Fatih İlçesi’ndeki Vatan Caddesi, Aksaray Alt Geçidi, Tramvay Alt Geçidi, Aksaray Metro İstasyonu, Yenikapı Metro İstasyonu, Namık Kemal Caddesi ve TCDD Alt Geçidi; Bayrampaşa İlçesi’ndeki Otogar-Hal Bağlantı Yolu, Terazidere Metro Durağı; Esenler İlçesi’ndeki Merter E-5 Metro Durağı ve çevresi ile Zeytinburnu İlçesi’ndeki Zeytinburnu Tramvay Durağı ve çevresinde sel baskınları yaşanmayacak.”

Mermutlu’nun ardından konuşan İmamoğlu da şöyle dedi: “Bizim arzu ettiğimiz şey, bu ve bunun gibi faydalı işlerin, asla ve asla siyasileşmemesi, asla ve asla bir partinin ya da bir parti kurumunun malı mülkü ya da bir kişinin malı mülkü haline dönüşmemesidir.”

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Popülizme yenik düşen topluluklarda bu tarz işlerin çok kişisel ve bireysel marifetmiş gibi yazılıp, çizildiğini ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti: “O bakımdan dünden bugüne ve bugünden yarına benim ve arkadaşlarımın imza atacağı her şey İstanbul halkına aittir. Asla benim şahsımla ilgili, tek başıma anılmasını istemem ve dilemem.”

Makinenin bir Alman firması tarafından üretildiğine işaret eden İmamoğlu, şöyle dedi: “Teknolojilerini bizimle paylaşarak, üretimin böyle güzel bir hizmete dönüşmesi bizi mutlu etmiştir. Onlara da teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki, -yanlış anlamasınlar- biz de bu ve bunun gibi daha güzel makineleri yapabilen bir ülke olalım. Onun da altını çizelim. Elbette ki en iyisini, en ucuzunu almaya gayret edeceğiz ama aynı zamanda bizler de üretmek isteyeceğiz.”

İmamoğlu, TBM’ye, Melen Çayı’nın İstanbul’a ulaştırılması için başlatılan projenin Sarayburnu şantiyesinde, 27 Eylül 2007’de iş kazası sonucu yaşamını yitiren mühendis Gülseren Yurttaş’ın adını verdiklerini de açıkladı. İmamoğlu, TBM İndirme Töreni’ni, merhum Yurttaş’ın oğlu Yağmur Budak ve kız kardeşi Hatice Yurttaş ile birlikte gerçekleştirdi.

Törenin ardından 190 tonluk TBM, vinç yardımıyla kazının başlama noktasına indirildi. TBM’nin kazı başlama noktasına taşınması, 12 dakika sürdü.