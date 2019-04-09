İstanbul’da sayılacak sandık sayısı 57’ye çıktı: CHP’ye göre ‘büyük değişiklik yok’

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da yeniden sayılmasına karar verdiği sandık sayısının 57’ye yükseldiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP’nin İstanbul’da tüm oyların yeniden sayılması talebini görüşen YSK, yeniden sayım talebinin reddederken, 21 ilçede AKP’nin işaret ettiği 51 sandığın yeniden sayılmasına karar vermişti.

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AKP bunun üzerine İstanbul’da seçimin yenilenmesine dair itirazda bulunulacağını açıklamışken, belirlenen sandıklarda da sayım başladı.

Twitter’dan bilgi veren CHP’li Karabat, saat 17.30 itibariyle altı sandığın daha sayılmasına karar verildiğini aktardı. Ayrıca Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerindeki yeniden sayım istemi de reddedildi.

CHP’li Karabat’ın aktardığına göre saat 18.10 itibariyle sandıkların 40 tanesi sayıldı. Yeniden sayım sonucunda İmamoğlu’na 16 oy eklendi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, farkın yaklaşık 14 bin 500 olduğunu açıklamıştı.