İstanbul’da şarbon paniği: 48 kişi hastaneye çağrıldı, altı kişide şarbon görüldü

İstanbul’da 48 kişi, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların etlerini yemeleri ya da temas etmeleri sonucu şarbon şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Bakırköy’deki Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih’teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dün gece onlarca yurttaş şarbon şikayetiyle gitti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk açıklamasında, 31 Ağustos’ta Silivri ilçesinde kesilen bir kurbanda şarbon tespit edildiğinin duyurulduğunu kaydetti.

Koca, şarbonlu hayvanla temas eden 22 kişinin muayene ve tetkik amacıyla hastanelere davet edildiğini dile getirdi. Bakan, altı kişide şüpheli hafif deri lezyonları görüldüğünü ifade ederek tedavilere başlandığını ifade etti.

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Koca şunları kaydetti: “İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü hayati risk oluşturmayan tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tetkiki yapılan diğer vakalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu arada aynı etle temas ettiği zannıyla hastanelerimize münferiden başvuranlar olmakla birlikte bu başvurular arasında şüpheli bir vakaya rastlanmamıştır. Bu hastalarımız için herhangi bir hayati risk söz konusu değildir.”

Bakan, ikinci açıklamasında hastaneye davet edilenlerin sayısını 48 olarak verdi ve 42 kişide bir bulguya rastlanmadığını söyledi.

Koca, “Hayati tehlikesi olmayan altı deri şarbonu vakası tedavisi yapılarak taburcu edildi” diye konuştu.

Mahalleler karantinaya alındı

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvanların satın alındığı işletmenin 10 kilometre çevresindeki 3 bin 500 hayvanın aşılanacağını belirterek işletmenin de karantinaya alındığını söyledi.

Pakdemirli, “Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz” dedi.

Silivri’de Balaban ve Sancaktepe mahalleleri de karantinaya alındı.

Temas etmek yeterli

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi İzmit’e gittikten sonra bacağında çıkan yara nedeniyle doktora başvuran 27 yaşındaki Onur Ayan, işyeri hekiminin şarbon olabileceğini söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şarbon şüphesiyle yatanlardan bir tanesi olan Ayan, şunları anlattı: “Kurban Bayramı dönüşü memleketten gelince bir sivilce gördüm sağ bacağımda. Kaşımaya başladım ama kızarıklık arttı. İşyeri doktoruma gösterdim. O da şarbon olabileceğini söyledi ve hemen hastaneye gönderdi. Kurban etini yemedim ama temas ettiğimde çıktı. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne sevk edildim sonrasında.”

Aynı serviste yatan birkaç kişinin daha olduğunu söyleyen Ayan, aynı serviste yatan bir de kasap olduğunu, bazı hastaların yedikleri etten zehirlendiğini ancak birçok kişinin etle temasının ardından şarbona yakalandıklarını belirtti.