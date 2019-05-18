İstanbul’da sandıkları soruşturan başsavcının eşi TMSF’ye atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da sandık kurullarındaki usulsüzlük iddiasını soruşturan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın eşi Çiğdem Uçar’ı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyeliğine atadı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre atanan kişinin, kritik bir soruşturmayı yapan başsavcının eşi olması soru işaretlerine neden oldu.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, yerel seçimlerde Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy’de sandıklarda usulsüzlük yapıldığına ilişkin suç duyuruları konusunda 32 ayrı soruşturma başlatmış, bu kapsamda 100’ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesini “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırmıştı.

İsmail Uçar daha önce 1 Eylül 2014 tarihinde ’25 Aralık soruşturması’ kapsamında 96 şüpheli hakkında takipsizlik kararı vermiş ve sonrasında eşi İstanbul Muhakemat Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Başsavcılıktan 3 Mayıs’ta açıklama

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Başsavcılık, basında İstanbul sandık soruşturmasına ilişkin çıkan haberler üzerine 3 Mayıs’ta yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı: “Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, mezkûr soruşturmalara ilişkin görev ve yetkilerini, her zaman olduğu gibi maddi gerçeği ortaya çıkarıp varsa sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gereğine tevessül etmek amacıyla tarafsız ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmekte olup medyada yer bulan ve bu soruşturmaların amacına dair yukarıda belirtilen yasal çerçeveyi aşacak ifadeler içeren haber ve yorumlar gerçek dışıdır.”

Bu açıklamadan 8 gün sonra Çiğdem Uçar TMSF’ye atandı.