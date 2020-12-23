İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: 2 bin 320 litre ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 42 bin 179 şişe ile 2 bin 320 litre parfüm ele geçirildi. Dört kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir şebekenin ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü yılbaşı öncesinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece’deki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 42 bin 179 şişe ve 2 bin 320 litre sahte parfüm ile 1 ton saf alkol, 32 bin 752 parfüm şişesi, 617 bin 725 parfüm kutusu, kapağı, valfi ve etiketi, beş kapak takma ve bir paketleme makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.