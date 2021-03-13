İstanbul’da sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım ve otopark uygulaması uzatıldı

İstanbul’da sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım ve otopark hizmeti, 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle meclise gelen uygulamayla sağlık çalışanların toplu taşıma araçlarını ve İSPARK’a ait otoparkları geçen yıl 9 Mart’tan bu yana ücretsiz kullanıyordu.

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İBB Meclisi’nin 12 Mart’ta oy birliğiyle aldığı kararla, aynı haktan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarındaki memur, işçi, sözleşmeli personel ve son sınıftaki doktor adayları da dahil tüm çalışanlar yararlanacak.

Ayrıca İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının da aynı haktan yararlanmasına karar verildi.

Bugüne kadar 220 bin sağlık çalışanı ücretsiz toplu taşıma hizmetinden milyonlarca kez faydalandı. 34 bin 350 sağlık çalışanı 853 bin 462 kez İSPARK otoparklarını ücretsiz kullandı.

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İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanılmasından doğacak gelir kaybının İBB tarafından karşılanacağı bildirildi.