İstanbul’da sağanak: Yolları su bastı, caddeler göle döndü

İstanbul’un genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yer yer su baskınları görüldü.

Fotoğraflar: DHA

Öğle saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Üsküdar ilçesindeki Harem Sahil Yolu mevkiinde su birikintileri oluştu. Su birikintileri trafikte yoğunluğuna neden oldu. Taşan rögarlara görevliler müdahale etti.

Reklam

Sarıyer ilçesinde de Ayazağa’daki Cendere Caddesi göle döndü. Araçlar caddede ilerlemekte güçlük çekerken suların çekilmesiyle trafik yaklaşık bir saat sonra yeniden akıcı oldu.

Balat

Fatih ilçesindeki Balat semtinde bulunan Derviş Ali Mahallesi’nde bazı binaların bodrum katındaki evleri su bastı.

Araçta mahsur kaldılar

Cevizlibağ (Fotoğraflar: AA)

AA’nın aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Haliç Sosyal Tesisi’nde de su birikintisi oluştu. Görevliler suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Reklam

Pendik

Pendik Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir köprünün altında oluşan su birikintisi nedeniyle bazı kişiler araçlarında mahsur kaldı.

Cevizlibağ

Sağanak sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri de bir süreliğine Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapıldı.