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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da sağanak ve lodos: Sarıyer’de su baskını, Bahçelievler’de yolda çökme

İstanbul’da sabahın ilk ışıklarından itibaren etkili olan sağanak su baskınlarına ve çökmelere yol açarken günlük yaşamı da aksattı.

Fotoğraflar: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dünkü uyarısının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren kentte lodos başladı. Belirli aralıklarla da sağanak sürdü.

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Taksim Meydanı’ndan geçen çok sayıda kişi, rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Birçok kişi de hazırlıksız yakalandığı sağanakta ıslandı.

Yağmura yakalanan kişilerden bazıları işyerlerine saklanarak yağmurun dinmesini bekledi.

Bahçelievler’de yol çöktü

Bahçelievler ilçesindeki Çobançeşme Mahallesi Selvi Sokak’ta yolun bir kısmı çöktü. Rögar kapaklarından sular fışkırdı. Sokaktan geçen Ahmet Kaya yönetimindeki araç, rögar kapağına çarpınca hava yastıkları açıldı.

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Araçta eşi ve altı aylık bebeğinin bulunduğunu belirten Kaya, kendilerine bir şey olmadığını, araçta 15-20 bin liralık hasar oluştuğunu ifade etti. Belediye ekipleri iş makineleriyle çökme olan yolda çalışma yaptı.

Silivri’de kayık battı

Silivri ilçesinin sahilinde kordon boyunda kıyıya bağlı bazı balıkçı kayıkları battı. Sahildeki kayıkların sahiplerinin çoğunluğunun lodosa karşı tedbir aldığı görüldü. Fırtınadan dolayı deniz kenarlarında çöp birikintileri oluştuğu görüldü.

Fatih ilçesindeki Saraburnu’nda dev dalgalar oluştu. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.

Sarıyer’de sokaklar göle döndü

Sarıyer ilçesinde ana yollarda yağmur suları mazgalları tıkadı. Tıkanmaya birlikte su yolda birikti. Sahil yolundaki araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Doğu Muvakkithane ve Sakıp Sabancı caddelerinin kesiştiği yolda su tahliyesi yapmak için İBB ve Sarıyer belediyesi ekipleri birlikte çalıştı. Mazgalların temizlenmesiyle birlikte yolda biriken su tahliye edildi. Esnaf da çalışmalara destek verdi.

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