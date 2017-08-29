Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

İstanbul’da sağanak ve fırtına: Taksim Venedik’e döndü, araçlar suda yüzdü

Share67
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 68

 

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Fotoğraflar: DHA

Kentin kuzeyinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde merkeze yaklaştı. Aniden etkisini artıran sağanak sokakları göle çevirirken, 3’üncü havalimanı mevkiinde dolu yağdı.

Reklam

Tüneli su bastı

Taksim’deki tünel

Yağış fırtınayla birleşince İstanbullular yürümekte güçlük çekti. Taksim’deki tüneli su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Su daha sonra kendiliğinden çekildi, trafik normale döndü.

Kum torbalı önlem

Eminönü

Bazı altgeçitlerin ve metro duraklarının girişlerine olası su baskınlarını önlemek için kum torbaları yerleştirildi. Eminönü’ndeki tramvay durağı çevresi, diz boyuna varan su baskınına sahne oldu. Halk yürümekte zorlandı.

Araçlar yüzüyor!

Dolapdere

Taksim Dolapdere’de de sokakları su bastı. Yurttaşlar araçlarını kurtarmaya çalışırken, bazı araçların suda yüzdüğü görüldü. Üsküdar’daki sahil yolunu da su bastı. Bir araç yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Eminönü
Şişli
Üsküdar
Share67
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 68

SON HABERLER

Akşam Postası / 29 Ağustos 2017

Kerkük İl Meclisi Kuzey Irak’ta, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna katılma kararı aldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...