İstanbul’da sağanak ve fırtına: Taksim Venedik’e döndü, araçlar suda yüzdü

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin kuzeyinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde merkeze yaklaştı. Aniden etkisini artıran sağanak sokakları göle çevirirken, 3’üncü havalimanı mevkiinde dolu yağdı.

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Tüneli su bastı

Yağış fırtınayla birleşince İstanbullular yürümekte güçlük çekti. Taksim’deki tüneli su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Su daha sonra kendiliğinden çekildi, trafik normale döndü.

Kum torbalı önlem

Bazı altgeçitlerin ve metro duraklarının girişlerine olası su baskınlarını önlemek için kum torbaları yerleştirildi. Eminönü’ndeki tramvay durağı çevresi, diz boyuna varan su baskınına sahne oldu. Halk yürümekte zorlandı.

Araçlar yüzüyor!

Taksim Dolapdere’de de sokakları su bastı. Yurttaşlar araçlarını kurtarmaya çalışırken, bazı araçların suda yüzdüğü görüldü. Üsküdar’daki sahil yolunu da su bastı. Bir araç yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı.