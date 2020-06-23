İstanbul’da sağanak: Hortum oluştu, toprak kaydı, çatı uçtu

İstanbul’da öğle saatlerinde başlayan sağanak birçok yerde su baskınlarına neden oldu. Büyükçekmece Gölü’nde hortum oluştu, Esenyurt’ta toprak kayması meydana geldi.

Fotoğraflar: AA

Sağanak ilk olarak kentin Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Üsküdar’da yollar göle döndü. İlerleyen dakikalarda Avrupa Yakası’nda da yağmur etkisini gösterdi. Sağanağa dışarı yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Beşiktaş ve Arnavutköy ilçelerinde de yolları su basması nedeniyle trafik güçlükle ilerledi. Büyükçekmece Gölü ile Hadımköy’de hortum oluştu. Hortum nedeniyle Hadımköy’de bir tesisin çatısı uçtu.

İstanbul'da meydana gelen hortum böyle görüntülendi. 📹 pic.twitter.com/6iLHkzOP5z — TRT HABER (@trthaber) June 23, 2020

Esenyurt ilçesinde de toprak kayması meydana gelirken, çok sayıda araç zarar gördü.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaştı. İBB Trafik verilerine göre saat 15:10’da trafik yoğunluğu yüzde 53’e ulaştı.