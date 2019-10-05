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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da sağanağın bilançosu: 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi, 28 evi su bastı

İstanbul’da dün gece saatlerinde birçok ilçede etkili olan sağanağın verdiği hasar tespit edildi. 18 evin çatısının uçtu, 32 ağaç devrildi, 28 evi su bastı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) yazılı açıklamasına göre yağış Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Şile, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde gece boyunca etkili oldu.

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Şiddetli rüzgar ve sağanak etkisini en çok Boğaz’da gösterdi. Hasar gören evlerin ve devrilen ağaçların çoğunluğunun Boğaz çevresinde olduğu açıklandı.

Metrekareye 35 kilogram

İBB’nin açıklamasında Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece’de metrekareye ortalama 10 ila 35 kg arasında yağış düştüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “En yoğun yağış Beylikdüzü Haramidere ve Güngören Davutpaşa bölgelerinde görüldü. Çok kısa bir zaman diliminde metrekareye ortalama 10 – 12 kg yağmur kaydedildi. Yağışla birlikte kuzeyli yönlerden (Karayel-Poyraz) kuvvetlenen rüzgâr nedeniyle dün 30 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları 8-10 derece azalarak mevsim normallerine geriledi.”

2.5 saate 4 bin şimşek, 100 yıldırım

İstanbul semaları, gün gece, 2.5 saat içinde toplam 4100 şimşek ve yıldırım ile aydınlandı. Saat 01:20’den saat 03:44’e kadar 4 bin şimşek, 100 de yıldırım görüldü. Türkiye genelinde ise dün öğle saatlerinden bu sabah saatlerine kadar yaklaşık 100 bin şimşek ve yıldırım görüldü.

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Yağışın bu gece de devam edeceği, pazartesi gününden itibaren kenti terk edeceği belirtildi. Hava sıcaklığı ise hafta boyunca gece 14-16, gündüz 19-23 derece civarında olacak.

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