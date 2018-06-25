İstanbul’da resmi sonuçlar: Erdoğan İnce’ye 1 milyon, AKP CHP’ye 1,5 milyon fark attı

İstanbul İl Seçim Kurulu, kesin olmayan resmi sonuçları açıkladı.

Sonuçlar, Çağlayan’daki İstanbul adliyesinde bulunan il seçim kuruluna tüm ilçe seçim kurulu başkanları tarafından götürüldü.

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İl seçim kurulu tarafından toplanan oylar veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği kurul kapısına asılarak ilan edildi.

150 bin geçersiz oy

Sonuçlara göre kentteki 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542’si oy kullandı.

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Bu oylardan 9 milyon 156 bin 802’si geçerli sayılırken 147 bin 740’ı da geçersiz sayıldı.

Erdoğan’dan 1 milyon fark

Cumhurbaşkanı adaylarının İstanbul’dan aldığı toplam oylar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: 4 milyon 578 bin 454

Muharrem İnce: 3 milyon 378 bin 21

Selahattin Demirtaş: 661 bin 761

Meral Akşener: 435 bin 558

Temel Karamollaoğlu: 86 bin 147

Doğu Perinçek: 16 bin 861

Vekil seçimleri

İstanbul’da üç ayrı bölgede ‘cumhur ittifakı’ toplamda 4 milyon 639 bin 718 oy, ‘millet ittifakı’ ise toplam 3 milyon 327 bin 36 oy aldı.

İstanbul geneli milletvekili seçimlerinde AKP 3 milyon 881 bin 871 oy aldı.

CHP 2 milyon 445 bin 461 oy, HDP 1 milyon 146 bin 479 oy, MHP 757 bin 195 oy, İYİ Parti 742 bin 752 bin oy, Saadet Partisi 138 bin 823 oy, Vatan Partisi 20 bin 49, HÜDA-PAR da 17 bin 680 oy aldı.