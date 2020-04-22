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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da ramazan pidesine zam yok, 3 liradan satılacak

İstanbul’da ramazan ayında 350 gramlık sade pide geçen yılki gibi 3 liradan satılacak.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.

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Yılmaz, “İstanbul’un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin” dedi.

Gramaja göre pide fiyatları şöyle:

  • 300 gr kombine tünel pide: 2.5 lira
  • 350 gr sade pide: 3 lira
  • 350 gr yumurtalı susamlı pide: 3.50 lira
  • 400 gr özel tırnaklı pide: 4 lira
  • 500 gr sade pide: 4.50 lira
  • 1000 gr sade pide: 9 lira

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