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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da Ramazan pidesi 2,5 lira

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İstanbul’da 350 gram Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan pidesinin de fiyatları açıklandı. Fırıncılar Odası, vatandaş tarafından merak edilen Ramazan pidesinin fiyatı 2,5 lira olarak belirledi. Pidenin ağırlığı ise 350 gram olacak.

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Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, daha önce 300 gramlık Ramazan pidesinin 2 TL’den satılacağını açıklamıştı.

Geçen yık 300 gramlık Ramazan pidesi 2 TL’den satılmıştı.

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Ramazan ayı bu yıl 15 Mayıs Salı günü başlayacak.


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