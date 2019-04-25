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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da Ramazan pidesi 2.5 lira

İstanbul’da Ramazan pidesi 2.5 lirada satılacak.

Geçen sene İstanbul’da 350 gram Ramazan pidesi yine 2.5 liradan satılmıştı. Bir önceki seneyse 300 gramlık Ramazan pidesi 2 liradan satılmıştı.

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Ramazan ayı bu yıl 6 Mayıs pazartesi günü başlayacak.

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