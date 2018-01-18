İstanbul’da polise saldıran DHKP-C’liye ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis

İstanbul emniyet müdürlüğü ve Esenyurt’ta bir polis aracına saldırı düzenlediği tespit edilen DHKP-C’li Şerif Turunç’a ağırlaştırılmış müebbet ve 79 yıl hapis cezası verildi.

Kentte 20 Ocak 2017’de akşam saatlerinde önce emniyet müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine, sonra da AKP İstanbul il başkanlığı binasına lav silahıyla saldırı düzenlenmişti.

Ertesi gün de Esenyurt ilçesinde saat 09.45 sıralarında bir polis aracına ateş açılmıştı.

Reklam

Can kaybının yaşanmadığı saldırılardan sorumlu tutulan ve başına 300 bin lira ödül konulan DHKP-C’li Şerif Turunç, 22 Ocak 2017’de Tekirdağ’da yakalanmıştı. Turunç, polislere yönelik saldırılarını itiraf etmiş, ağırlaştırılmış müebbet ve 149 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmaya başlamıştı.

Cezayı duyunca ‘adalet’ dedi

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar duruşması görüldü.

Mahkeme, sanığa ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ten ağırlaştırılmış müebbet, polislere saldırı dahil bazı suçlamalardan 79 yıl ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi.

Sanığa davranış biçimleri ve yargılama sürecinde pişmanlığının gözlemlenmemesi göz önüne alarak takdiri indirim uygulanmadı.

Turunç, kararı duyunca, “Bu kararla mücadelemizi bitiremezsiniz. Böyle hukuk mu olur?” diye bağırdı.